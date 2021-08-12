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С начала года казахстанцам выплачено пенсий на более 1,5 трлн тенге

12 Августа 2021 10:04
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С начала года казахстанцам выплачено пенсий на более 1,5 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по июль 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено более 478,9 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат – 1 083 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу Министерства труда и соцзащиты населения РК.

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В июле 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 222,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 68,1млрд тенге, солидарной пенсии –154,1 млрд тенге.

По состоянию на 1 августа 2021 года численность пенсионеров составляет более 2 млн 238 тыс. человек.

Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 августа 2021 года составил 99 921тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94% от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

Размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.


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#Минтруда РК   #Общество  
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