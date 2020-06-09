С начала года к уголовной ответственности привлекли 655 несовершеннолетних

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–апрель 2020 в Казахстане к уголовной ответственности привлекли 655 несовершеннолетних - на 31,3% меньше, чем годом ранее (954 случая), передает МИА «казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

82,6% из них достигли возраста 16-17 лет, ещё 17,4% — в возрасте 14-15 лет. Из общего количества привлечённых к уголовной ответственности несовершеннолетних было всего 60 девушек (в январе–апреле 2019-го — 59 девушек).

425 привлечённых относились к учащимся несовершеннолетним (годом ранее — 617 учащихся, годовое сокращение составило 31,1%). Неработающих и неучащихся несовершеннолетних среди привлечённых к уголовной ответственности — 221 человек (в аналогичном периоде прошлого года — 320 молодых людей, годовое сокращение составило 30,9%). Среди привлечённых к уголовной ответственности несовершеннолетних 78 совершивших преступление в группе с участием взрослых, против 146 годом ранее (минус 46,6%).

На начало 2020 года в местах лишения свободы находились 42 подростка. Начальник управления ювенальной полиции Асет Оспанов сообщил, что с 2014 года в Казахстане сокращается количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

В региональном разрезе печальное первенство среди регионов держат Алматинская (63 привлечённых к уголовной ответственности несовершеннолетних, против 88 годом ранее, минус 28,4%) и Туркестанская (62 привлечённых, против 90 в аналогичном периоде прошлого года) области, а также город Шымкент (58 человек, против 63 год назад).

71,1%, или 466 несовершеннолетних, привлекли за правонарушения, совершённые против собственности. Из них 68%, или 317 случаев, пришлось на кражи, ещё 14,6%, или 68 — на грабежи, и 6,7%, или 31 — на мошенничество.

Ещё 12,5% от общего количества, или 82 человека, привлекли за уголовные правонарушения против личности. 34,1% случая из них пришлись на умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, 29,3% — на половые сношения или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

На третьей строке по «популярности» правонарушений, за которые привлекали подростков, преступления против общественной безопасности и общественного порядка. В этой области было зафиксировано 74 случая, практически все правонарушения пришлись на статью «Хулиганство» (73 привлечённых подростка).



