14 Июля 2022 13:35

С начала года инфляция в Казахстане выросла до 14,5% - Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года годовая инфляция в Казахстане выросла с 8,4% до 14,5%. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года годовая инфляция в Казахстане выросла с 8,4% до 14,5% в июне в большей мере из-за двукратного роста цен на продовольствие – с 9,9% до 19,2%, вклад которого в общую инфляцию составил более половины», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка отметил, что, несмотря на замедление месячной инфляции с пикового значения 3,7% в марте до 1,6% в июне, ее значение почти в 3 раза превышает историческую норму июня за последние 5 лет.

«Для стабилизации роста цен принимаются меры денежно-кредитной политики. Базовая ставка с начала года повышена до 14%. В условиях беспрецедентного инфляционного давления это крайне необходимая мера, без которой имеется риск бесконтрольного роста цен. При этом эффект от ставки будет проявляться с временным лагом. Меры монетарной политики Национального банка сопровождаются мерами Правительства по минимизации разрывов спроса и предложения на потребительских рынках», - добавил Галымжан Пирматов.