Новости
С начала года госинспекторы труда защитили права более 16,9 тысяч работников
23 Августа 2021 11:42
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 августа т.г. государственными инспекторами труда в 632 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 17,7 тыс. работниками на сумму более 3,9 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Руководителям данных предприятий было выдано 675 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 77,4 млн тенге.
В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 16,9 тыс. работников. Им выплачено 3,8 млрд тенге.
Поделиться:
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Встреча Уполномоченных по правам человека РК и РФ: дискриминация по языковому признаку - грубейшее нарушение прав человека
- Общественники о законе о мирных собраниях: у казахстанцев есть широкая возможность проявить гражданскую позицию
- Политолог высоко оценил эффективность президентских реформ
- Около 5,5 тысячи рабочих мест создано в рамках Дорожной карты занятости
- Более 288 тысяч казахстанцев трудоустроились по программе «Еңбек»
- Видео с привязанными к унитазам детьми прокомментировали в Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047