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С начала года госинспекторы труда защитили права более 16,9 тысяч работников

23 Августа 2021 11:42
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С начала года госинспекторы труда защитили права более 16,9 тысяч работников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 августа т.г. государственными инспекторами труда в 632 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 17,7 тыс. работниками на сумму более 3,9 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Руководителям данных предприятий было выдано 675 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 77,4 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 16,9 тыс. работников. Им выплачено 3,8 млрд тенге.



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#Права человека   #Минтруда РК  
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