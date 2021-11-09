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С начала года госинспекторами труда защищены права более 20,6 тыс работников
9 Ноября 2021 21:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на первое ноября 2021 года государственными инспекторами труда в 847 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 21,9 тыс работниками на сумму более 5 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
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Руководителям данных предприятий было выдано 918 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 118,9 млн тенге.
В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 20,6 тыс работников. Им выплачено 4,9 млрд тенге.
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