С начала года госинспекторами труда защищены права более 20,6 тыс работников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на первое ноября 2021 года государственными инспекторами труда в 847 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 21,9 тыс работниками на сумму более 5 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Руководителям данных предприятий было выдано 918 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 118,9 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 20,6 тыс работников. Им выплачено 4,9 млрд тенге.