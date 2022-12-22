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С начала года госинспекторами труда защищены права более 18,4 тысячи работников

22 Декабря 2022, 10:50
С начала года госинспекторами труда защищены права более 18,4 тысячи работников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 декабря государственными инспекторами труда на 855 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед работниками (19,7 тысячи человек) на сумму более 4 млрд 670,2 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Руководителям данных предприятий было выдано 865 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 140,8 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 18,4 тысячи работников. Им выплачено 4 млрд 448,6 млн тенге.


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