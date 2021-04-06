С начала года Фондом соцмедстрахования выплачено 27,6 млрд тенге стимулирующих надбавок медикам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд социального медицинского страхования продолжает выплачивать надбавки медицинским работникам, занятым в борьбе с Covid-19 и вирусной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФСМС.

С начала 2021 года финансовую поддержку получили:

- в январе более 50 тысяч медиков на сумму 13,8 млрд тенге: 14,1 тысячи работников здравоохранения – это первая группа риска, 15,1 тысячи – вторая, 21,3 тысячи – третья;

- в феврале более 54 тысяч медиков на сумму 13,8 млрд тенге: 14,8 тысячи – первая группа риска, 15,3 тысячи – вторая, 23,9 тысячи – третья.

В настоящее время Фонд социального медицинского страхования производит оплату надбавок за март, прогнозно выплаты получат 51 тысяча медицинских работников.

«С марта прошлого года ФСМС начал производить стимулирующие выплаты медикам. В 2020 году на поощрение работников здравоохранения было направлено 110,9 млрд тенге. С учетом того, что сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация в стране и на наших коллегах – медицинских работниках, по-прежнему, лежит большая нагрузка, Фонд по поручению Министерства здравоохранения продолжает работу по выплате надбавок», – отметили в Фонде социального медицинского страхования.

Фонд социального медицинского страхования выполняет роль финансового оператора. В случае, если у медицинского работника возникают вопросы по начислению надбавок, ему необходимо обратиться в региональную комиссию при оперативном штабе. Данные комиссии ежемесячно формирует списки получателей надбавок и передают их в ФСМС. В состав комиссии входят региональный главный государственный санитарный врач, представители филиала Фонда соцмедстрахования, местного управления здравоохранения и общественных организаций.

В зависимости от степени опасности условий труда сумма поощрения медицинских работников составляет 20, 10 и 5 МЗП, соответственно. Максимальная ставка предназначена врачам, среднему и младшему медперсоналу инфекционных стационаров и реанимаций, средняя – сотрудникам провизорных стационаров, врачам и фельдшерам скорой медицинской помощи, в том числе и при ПМПС, минимальная – работникам карантинных стационаров, приемных отделений экстренных стационаров и организаций ПМСП, специалистам лабораторий, работникам санитарно-эпидемиологической службы и т.д.