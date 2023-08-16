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    01:01, 16 Август 2023 | GMT +6

    С начала года более 80 тысяч женщин воспользовались услугой проезда в женском вагоне

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    фото: Фонд «Самрук-Қазына»
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 7 месяцев более 80 тысяч женщин воспользовались услугой проезда в женском вагоне, об этом сообщили в АО «Пассажирские перевозки». При этом с момента запуска пилотного проекта число женщин-пассажиров превысило 200 тысяч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда «Самрук-Казына».

    Воспользоваться услугой проезда в женском вагоне можно по восьми маршрутам: Алматы – Оскемен, Алматы – Мангистау, Павлодар – Туркестан, Мангистау – Семей, Атырау – Астана, Актобе – Алматы, Астана – Алматы, Астана – Шымкент. При оформлении билетов на сайте bilet.railways.kz или в кассах АО «Пассажирские перевозки» «женский» вагон обозначен специальной литерой «ЖН». Для комфортной поездки пассажиров созданы все необходимые условия, а в пути следования их сопровождают женщины-проводники. Перед каждым рейсом работники поездной бригады проходят инструктаж. В «женских» вагонах также допускается проезд пассажиров мужского пола до семи лет.

    Справочную информацию по графику движения можно получить по бесплатному номеру «1433» или с помощью телеграм-бота «KTZH_PP_BOT».

    Теги:
    ФНБ «Самрук Казына» Транспорт КТЖ
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