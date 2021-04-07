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    14:03, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    С начала года более 74 тысяч врачей  не получали повышенную зарплату - депутат

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года более 74 тысяч врачей и 180 тысяч медсестер практически не получали повышенную зарплату. Об этом заявила депутат Мажилиса Гульдара Нурумова, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства дал поручение о поэтапном повышении заработной платы медицинских работников, уже с 2021 года намечено увеличение зарплаты врачей на 30% и среднего медперсонала на 20%. Однако с начала года более 74 тысяч врачей и 180 тысяч медсестер практически не получали повышенную зарплату из-за того, что не было утвержденных нормативных документов, регламентирующих механизм расчетов повышения зарплаты», - сказала Гульдара Нурумова.

    Такая ситуация, по ее словам, приводит к социальной напряженности среди медработников.

    «Мало того, дополнительные средства на повышение зарплаты не выделены медорганизациям. Возникает резонный вопрос – из каких средств должны выплачивать повышенную зарплату? Также стала традиционной ежегодная задержка финансирования в начале года. Только неделю назад профинансированы медуслуги за январь», - добавила Гульдара Нурумова.

    Ранее мажилисмен Галымжан Елеуов отметил низкую оснащенность медицинских организаций аппаратами высокопоточной назальной кислородной терапии. Депутат отметил, что Глава государства в ходе совещания по нераспространению коронавирусной инфекции обратил внимание, что «фиксируется недостаток как лекарственных препаратов, так и медицинских изделий, и медоборудования. В среднем отделения реанимации оснащены только на 64% от требуемых стандартов. В условиях длительного сохранения высокой заболеваемости COVID-19 вопрос обеспеченности медицинских учреждений оборудованием, гарантирующим лучшую результативность, становится еще более актуальным. И поэтому на заседании МВК по нераспространению коронавирусной инфекции под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова от 17 ноября 2020 года даны конкретные поручения Министерству здравоохранения и акимам регионов обеспечить внедрение кислородной терапии методом высокопоточной назальной кислородной терапии из расчета 1 аппарат на 10 ковидных коек.


    Теги:
    Здравоохранение Парламент Мажилис
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