С начала года более 400 семей переселились с юга на север в рамках госпрограммы «Еңбек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 марта 2020 года из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 412 семьи с общей численностью 1 437 человек, из них 744 человека трудоспособного возраста. Из числа трудоспособных членов семей 319 человек трудоустроены по новому месту жительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» для стимулирования мобильности трудовых ресурсов предусматривает меры государственной поддержки лицам, добровольно переселяемым в регионы, определяемые Правительством.

Регионами выбытия переселенцев определены Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Кызылординская области, а также города Алматы, Нур-Султан и Шымкент. Регионы приема - Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В рамках госпрограммы для участников добровольного переселения предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидий:

- на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 35 МРП (92 тыс. тенге).

- для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в течение 12 месяцев от 15 до 30 МРП (от 39 тыс. до 79 тыс. тенге) на семью в зависимости от количества членов семьи и местности.

Также в этом году будет продолжен механизм обеспечения жильем переселенцев.

Так, в Северо-Казахстанской области будет построено 714 объектов индивидуального жилищного строительства, в Павлодарской области будет приобретена 441 квартира для обеспечения жильем переселенцев.

В 2020 году региональная квота приема переселенцев установлена в количестве 6 379 человек (1 878 семей).