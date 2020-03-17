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С начала года более 15,1 тысячи казахстанцев получили соцвыплаты на случай потери работы

17 Марта 2020 11:03
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С начала года более 15,1 тысячи казахстанцев получили соцвыплаты на случай потери работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 марта 2020 года 15 137 граждан стали получателями социальных выплат на случай потери работы на общую сумму 1,2 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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Социальная поддержка безработных в Казахстане представлена мерами содействия занятости и социальной выплатой на случай потери работы за счет средств Государственного фонда социального страхования (ГФСС), внедренной с 2005 года.

Выплата из ГФСС назначается участнику системы обязательного социального страхования, зарегистрированному в качестве безработного.

При этом выплата назначается от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе и дохода за последние 24 месяца.

На 1 марта текущего года 15 137 граждан получили выплаты на общую сумму 1,2 млрд тенге, средний размер составил 41 418 тенге.

В целом, за 15 лет функционирования системы обязательного социального страхования на данный вид выплаты из ГФСС было выделено 19,7 млрд тенге.


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Ключевые слова: Социальная поддержка, Минтруда РК, Общество,
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