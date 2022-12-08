НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

С начала года 89 человек погибли в ДТП в Атырауской области

8 Декабря 2022, 05:15
С начала года 89 человек погибли в ДТП в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года 89 человек погибли и 391 получили травмы в ДТП в Атырауской области. Об этом сообщил начальник местной полицейской службы ДП региона Ерлан Бигамбаев во время подписания меморандума между полицией и службой скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для более эффективной профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории Атырауской области полицейские и служба скорой помощи, которые первыми приходят на помощь при происшествиях, подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Инспекторы патрульной полиции и специалисты службы скорой медицинской помощи говорят, что первая цель - помочь, а затем не потерять драгоценное время, а самое эффективное - чтобы никто не пострадал», - отметил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Атырауской области полковник полиции Ерлан Бигамбаев.

В Атырауской области с начала года зарегистрировано 326 дорожно-транспортных происшествий, 89 человек погибли и 391 получили различные телесные повреждения.


Теги:
Новости по теме
Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области
Водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе и скрылся в Туркестане
Новое здание районной полиции открыли в Атырауской области
Читайте также
Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области
Государству вернули 206 тысяч гектаров земли в Атырауской области
Водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе и скрылся в Туркестане
Ботанический сад предложили создать в Атырау
На побережье Каспийского моря вновь загорелся тростник
Новое здание районной полиции открыли в Атырауской области
Машина провалилась под лед на реке в Атырау
Как восполняют возникший дефицит электроэнергии в Атырау
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
2 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК
5 Президент РК принял вновь избранного председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева

Лента новостей