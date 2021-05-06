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    17:10, 06 Май 2021 | GMT +6

    С начала года 57 беременных женщин с COVID-19 родили здоровых малышей в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима города Бахтияр Макен провел совещание с главными врачами учреждений здравоохранения столицы. На встрече обсудили вопросы массовой вакцинации населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Участники совещания обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию, наличие лекарственных препаратов, медицинского оборудования в медучреждениях, а также работу по массовой вакцинации населения от КВИ.

    «Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг доложился по ситуации в ТРЦ, где установлены мобильные центры по вакцинации. Желающих вакцинироваться увеличилось в 1,5 раза. Врачи поделились историями про выздоровление пациентов. Совсем недавно тяжелобольная КВИ беременная пациентка, с 99% поражением легких, вылечилась и выписалась из многопрофильной городской больницы №2, пациенты с сердечной недостаточностью и другими сопутствующими заболеваниями выписываются и ведут прежний образ жизни. С начала года 57 беременных женщин, заражённых COVID-19, родили здоровых малышей», - отметил Бахтияр Макен.

    Заместитель акима города поручил продолжить работу по борьбе с COVID-19, проводить информационно-разъяснительные беседы с населением по вакцинации, усилить работу call-центров по записи населения на вакцинацию, взять на контроль вопросы кадров, а также ежедневно проводить мониторинг на наличие лекарственных препаратов в медучреждениях.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
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