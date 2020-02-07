С начала года 17 водителей лишились прав на 7 лет в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – С начала 2020 года 17 атырауских водителей лишены прав на 7 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С начала года все дела на водителей, управлявших автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, специализированный административный суд города Атырау рассматривает с учетом изменений КоАП Республики Казахстан. Если до внесения изменений максимально водителя можно было лишить прав на 2 года, то теперь максимум – 7 лет. С января по 5 февраля только в областном центре прав на 7 лет лишились 17 водителей. При этом часть из них подвергнута аресту сроком до 20 дней», - сообщили в пресс-службе ДП региона.
Напомним, в числе лишенных прав управлявший в пьяном виде машиной участковый инспектор полиции. «Участковый инспектор, 1992 года рождения, был задержан сотрудниками управления собственной безопасности департамента полиции Атырауской области. Дело направлено в суд. Постановлением городского специализированного административного суда старший лейтенант лишен прав управления автотранспортом сроком на 7 лет. Также бывший полицейский был арестован на 15 суток», - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Участковый больше не работает в рядах полиции, он уволен из ОВД.
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