С начала 2023 года 33% казахстанцев искали работу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аналитики сервиса онлайн-объявлений OLX.kz оценили казахстанский рынок труда в категории в 2023 году и провели опрос среди казахстанцев на предмет их заинтересованности в поиске работы, передает МИА «Казинформ».

33 % респондентов отметили, что искали работу в 2023 году, 60 % из них до сих пор находятся в поиске. 35 % из тех, кто находится в поиске, указали, что готовы на любую работу. Большинство респондентов (38 %) отмечают, что комфортным для них стал бы доход до 500 тысяч тенге в месяц, для 8 % достаточен доход до 100 тысяч тенге в месяц. Сервис отмечает и рост на 20 % поисковых запросов о поиске работы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самой востребованной специальностью с нехваткой специалистов на рынке стала специальность «преподаватель», самой невостребованной – «дворник», самой динамично растущей по заработной плате – «контент-менеджер».

ТОП-пять специальностями у работодателей стали «водитель» со средней заработной платой 200 тысяч тенге по стране, «продавец» – 140 тысяч тенге, «повар» – 150 тысяч тенге, «уборщица/техничка» – 110 тысяч тенге и «продавец-консультант» – 130 тысяч тенге соответственно.

Самой динамично-растущей отраслью у работодателей стала отрасль «Производство и Рабочие специальности» – рост категории более чем в четыре раза, среди соискателей самая динамично-растущая категория – «Маркетинг, реклама и PR» – рост категории также превышает четырехкратный в сравнении с началом 2022 года.

Самыми популярными вакансиями среди соискателей в начале 2023 года стали «водитель», «грузчик», «разнорабочий», «няня» и «официант».

В целом, треть респондентов-участников опроса указали, что нуждаются в работе в 2023 году и, в основном, ищут ее на специализированных онлайн-сервисах:

35 % опрошенных ищут любую работу, 40 % – исключительно работу по специальности, остальные заинтересованы в подработке. 60 % ищущих работу до сих пор находятся в поиске, однако, 20 % нашли работу в течение первой недели поисков:

Что касается доходов, достаточных казахстанцам для комфортного проживания, ответы респондентов распределились следующим образом:

- в опросе приняло участие более 7 тысяч респондентов;

- география опроса – Казахстан.

ОLX.kz – сервис объявлений в Казахстане:

- каждый месяц платформу посещает около 11 млн человек;

- в среднем каждые 2 секунды на сайте появляется новое объявление;

- каждый второй казахстанец посещает ОLX.kz минимум раз в месяц.