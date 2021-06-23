С начала 2021 года участниками Госпрограммы «Еңбек» стали почти 286 тысяч человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На данный момент участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек» стали 285,8 тысяч человек. 210,1 тысяч человек были трудоустроены, из них 107,1 тысяч – на постоянную работу. Об этом передает МИА «Казинформ».

В рамках первого направления программы на краткосрочные курсы направлено 7,4 тысяч человек. Для открытия своего дела более 2 тысяч человек получили льготные микрокредиты, а 11,1 тысяч – безвозмездные государственные гранты.

На субсидируемые рабочие места трудоустроено 111,7 тысяч человек, из них: на социальные рабочие места 14,3 тыс.; на молодежную практику – 9,9 тысяч; на общественные работы – 87,5 тысяч.

В рамках мобильности трудовых ресурсов переселено 745 семей или 2 383 человека, из которых 1 072 человека трудоспособного возраста. Из них на новом месте жительства 701 человек трудоустроен на постоянные рабочие места и 40 человек заняты предпринимательской деятельностью.

Напомним, в 2020 году участниками Госпрограммы «Еңбек» стали 649 тысяч человек. 437,3 тысяч человек были трудоустроены, из них 319,2 тысяч – на постоянную работу. На развитие массового предпринимательства было выдано 12,7 тысяч микрокредитов и 44,9 тысяч государственных безвозвратных грантов на реализацию новых бизнес-идей.

На краткосрочные курсы обучения были направлены 18,7 тысяч человек, а обучением в организациях ТиПО охвачены 18,4 тысяч человек.

Кроме того, в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов из трудоизбыточных регионов переселено 5,8 тысяч человек в составе 1,8 тысяч семей.