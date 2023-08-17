Новости Казахстана и мира - свежие новости дня на inform.kz

Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

С мусорными полигонами борются в Актюбинской области

Редактор:  
Гульсара Кенбаева
17 Августа 2023, 00:55
С мусорными полигонами борются в Актюбинской области Фото: gov.kz

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Согласно данным космомониторинга, в этом году на территории города Актобе и Актюбинской области выявлено около 170 стихийных свалок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Как известно, мусор, который уходит на глубину до 20 метров, возгорает из-за образования метана. Сейчас проводятся работы по засыпке грунтом участка площадью 42 гектара и установке 160 газоотводящих труб, которые должны быть завершены в конце сентября.

После окончания работ в районе старого полигона будет построен новый - площадью 18 га.

photo
photo
photo

Актюбинская область   Экология   Акимат  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно