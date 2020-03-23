С момента введения в ЧП в Казахстане было возвращено 6 тысяч туристов
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С момента введения чрезвычайного положения в Казахстане, в страну был обеспечен возврат 6 тысяч туристов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вопрос о количестве возвращенных туристов с момента объявления ЧП. Обеспечен возврат около 6 тысяч туристов. Сегодня планируется вернуть еще 145 туристов. Работа ведется, и большая работа была проведена Правительством и фондом «Туристік камкор». За рубежом остается около 60 человек, которые по различным причинам решили не использовать поддержку фонда», - сказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
На сегодня в стране зарегистрировано случая заражения коронавирусом.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению.
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