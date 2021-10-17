С «Миссией Арал» привлечет внимание мирового сообщества к экологическим проблемам Марат Бисенгалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Книга рекордов Гиннесса 2022 посвящена климатическому кризису, что еще раз доказывает остроту экологических вопросов. Активисты не дремлют, через разные перформансы привлекают внимание людей к самым злободневным эковопросам. Еще одну наболевшую тему затронул скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев – казахстанский Элтон Джон. Сам же музыкант считает себя Гражданином мира, что больше отражает его мысли и то, над чем сейчас занимается артист. Марат Бисенгалиев хочет привлечь внимание мирового сообщества к проблеме Аральского моря и с этой целью готовит уникальный проект международного масштаба. О том, чем же уникален проект и какой он посыл несет, скрипач-виртуоз рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

С «Mission Aral» он планирует гастролировать по всему миру. Музыкальная поездка начнется со всемирной выставки ЭКСПО в Дубае.

Mission Aral: мощное движение, чем проводимые переговоры по спасению озера

В рамках мирового турне творческая команда планирует представить на сцене Дубайской оперы мировую премьеру симфонии «Mission Aral», целью которой является привлечение внимания международной общественности к проблемам экологии не только Казахстана, но и всего мира.

Проект реализуется совместно с «Симфоническим оркестром Марата Бисенгалиева». Художественным руководителем и главным дирижером данного международного проекта выступил известный скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев.

По словам музыканта, проект «Миссия Арал» станет мощным движением, чем все проводимые переговоры и конференции по спасению озера и решении актуальных экологических проблем.

«Экологические проблемы сейчас выходят на передний план. Мне кажется, мы попадаем в эпицентр глобальных проблем будущего. Арал как раз является эпицентром всех современных проблем, которые наконец-то начинаем осознавать. Мы стараемся написать музыку высокого качества, чтобы донести посыл нашего проекта. Над этим усердно работаю с композитором. Эта миссия станет намного мощным движением, чем любые переговоры и конференции. Мне кажется, музыка имеет особую силу, она является основой бытия, космоса. Музыка и есть основа нашей жизни», - отметил скрипач-виртуоз.

Коллаборация: Неповторимый эффект казахских народных инструментов в классическом произведении

Чтобы придать мощный эффект проекту, артист намерен использовать казахские народные инструменты.

«Мы даем полнейшую свободу композитору. Он может использовать симфонический оркестр, хор, также может выбрать и другие направления. Это не будет просто классическим произведением. А станет уникальной коллаборацией классического с фольклорными жанрами, кинематографическими приемами. Предоставляем творческую свободу, чтобы на первый план выдвинуть музыку, которая будет звучать для огромной публики. Хочу также поговорить с композитором по использованию казахских мотивов. Раскрою музыкальный секрет: казахские народные инструменты дают необычный неповторимый эффект. Даже в звучании кыл-кобыза заметны потрясающие шаманистические звуки. Мне кажется, они очень подходят для ситуации в Арале. Уверен, что эти инструменты будут в партитуре», - отметил Марат Бисенгалиев.

Mission Aral: Катастрофа, созданая руками человечества

По его словам, зрителей ожидает не просто концерт, а шоу.

«Между «Миссией на Марс» и «Миссией Арал» есть параллели. Если посмотреть на современный апокалиптический пейзаж Арала и представить такой же пейзаж Марса, то практически не заметите разницу. Мы хотели передать важную мысль о том, что, если не спохватимся сейчас, как хозяева планеты, можем оказаться временными хозяевами, которые только наносят урон окружающей среде. Посмотрите на фотографии Арала. Это катастрофа, которую мы создали своими руками», - пояснил художественный руководитель проекта «Mission Aral».

Марат Бисенгалиев сейчас находится в Мумбаи, и это неспроста.

«Одна из главных причин, почему нахожусь здесь – написать музыку к нашему концерту совместно с Кайзадом Пател – талантливым молодым композитором. Он один из соавторов симфонии. Мне кажется, это композитор с огромным будущем», - подчеркнул скрипач-виртуоз.

Каким видит прошлое, настоящее и будущее Арала Марат Бисенгалиев

К слову, именно симфония «Mission Aral» несет главный посыл всего проекта и шоу. Сейчас совместно с Кайзадом Марат Бисенгалиев работает над двумя частями симфонии. Симфония состоит из пяти частей.

«Первая часть – прошлое Арала: красивое четвертое озеро по величине в мире. Мы даже со времен фильмов помним, каким зрелищно красивым был Арал. То, что существовало на его месте – это идиллия. Вторая часть – Советское время. Охватывает период, когда озеро умирает из-за исторического решения. Думаю, будут действенные мощные кадры: работы во время Советского периода по хлопку, вода, которая уходит на эти плантации, засыхающие реки, люди, которые несут за это ответственность. В симфонии они выступят в роли разрушителей покоя Аральского моря. Третья часть – апокалипсис. Это трагическая музыка. Созерцание того, что произошло. Будет не симфонический оркестр, а скрипичное соло с тонким сопровождением струнных инструментов, чтобы передать то, что утеряно.

Четвертая часть – последствие того, что случилось. Это самая трагичная честь. Его просто надо показать через мощнейшую музыку. Пятая часть – надежда. Это то, что происходит сейчас: построение дамбы, сохранение оставшихся озер на территории страны. Думаю, что важно закончить симфонию в качестве happy end. Это все-таки начало процесса, надежда на то, что мы восстановим прекрасное озеро», - поделился Марат Бисенгалиев.

Зеленый мир: тема должна затронуть много сердец, которых волнует будущее

Самое главное в произведении – то, что нужно разбудить все общество на глобальном уровне. И привлечь внимание общественности не только к проблеме Арала, но и к другим экологическим вопросам, которые остро требуют решения.

«У нас достаточно времени, чтобы подготовить музыку и шоу. Не хочу раскрывать детали шоу, хочется сделать сюрприз для зрителей и слушателей. Одно могу сказать – продолжим то, что применяли в проекте «Миссия на Марс» - квадрозвучание. Расположим оркестр по всему залу, чтобы добиться звукового эффекта. Это один из элементов», - пояснил художественный руководитель проекта.

Чтобы воссоздать прошлое, настоящее и будущее Арала музыкант встретился с Фондом спасения Арала в городе Алматы.

«Познакомился через них с режиссером, который снял редкие, современные кадры с Арала. Они предоставят нам все права специально для этого проекта. Рассчитываем также на исторические кадры. Думаю, будет возможность добиться результата по правам. Один из эффектов – использование длинного металлического листа. При игре на нем исходят очень интересные звуковые эффекты. Этот эксперимент тоже будем использовать в шоу», - поделился артист.

Музыкант выразил признательность своей творческой команде.

«Я очень благодарен, потому что есть люди, которые ведут нашу миссию. Мой друг, импресарио Эльбрус Имамбаев выступает в качестве продюсера, также задействованы партнеры из других стран. Вижу огромный интерес многих зарубежных коллег. Эта тема должна затронуть много сердец, которых волнует будущее нашего зеленого мира», - добавил скрипач-виртуоз, художественный руководитель проекта «Mission Aral» Марат Бисенгалиев.

Организаторы не хотят останавливаться на начатом. Планируют «взорвать» мировые сцены уникальным шоу, охватившим актуальные экологические вопросы. А проект «Mission Aral» творческая команда по предварительной договоренности представят на площадке всемирной выставки ЭКСПО в Дубае с 26 по 29 марта 2022 года.