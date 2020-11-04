С матери-должницы взыскали часть долга, продав ее участок в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С матери-должницы взыскали часть долга, продав принадлежащий ей земельный участок в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Департамента юстиции Алматы, частным судебным исполнителем в феврале 2016 года было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданки Ж. в пользу опекунов троих несовершеннолетних детей в размере половины заработка.

«Мать характеризуется, как человек, ведущий аморальный образ жизни. В рамках исполнительного производства приняты меры принудительного взыскания, такие как, выявление имущественного положения, аресты, ограничения на выезд. В связи с отсутствием должника по месту прописки, определением суда гражданка Ж. объявлена в розыск. Длительное неисполнение судебного акта образовало задолженность свыше 2 млн тенге», - сообщили в пресс-службе.

В процессе исполнительного производства за женщиной было установлено недвижимое имущество, в виде земельного участка в Алматинской области.

«Проведены мероприятия по установлению местонахождения земельного участка, оценки и обращения взыскания в судебном порядке. В результате реализации имущества выручена сумма в размере 904 000 тенге, была распределена в счет частичного погашения долга. Работа по взысканию остатка долга продолжается», - добавили в пресс-службе Департамента юстиции города Алматы.

В настоящее время дети усыновлены, взысканные деньги будут направлены на их обеспечение.

Напомним, в сентябре квартиру алматинца продали за 20,4 млн тенге, чтобы погасить алименты в размере 2,3 млн тенге.