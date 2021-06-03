С крыши пристройки упал годовалый ребенок в Сарани

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – Годовалый ребенок упал с крыши пристройки в городе Сарани Карагандинской области. Состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2 июня в городе Сарани, оставшись без присмотра взрослых, по неосторожности упала с крыши пристройки (высотой 2,5 м) и доставлена в больницу девочка 2020 г.р.», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

В управлении здравоохранения сообщили, что ребенок 2020 года рождения доставлен в клинику имени Макажанова, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

«Девочка была осмотрена нейрохирургом. Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Сейчас её состояние удовлетворительное. По результатам осмотра будет принято решение дальнейшей тактики», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как говорят сотрудники ДЧС региона, недосмотр со стороны взрослых является основной причиной травматизма и гибели детей. В связи с этим спасатели просят родителей усилить присмотр за маленькими детьми, не оставлять их одних в помещениях с открытыми окнами.