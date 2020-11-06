С крыши 12-этажного дома пытался спрыгнуть житель Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Житель Усть-Каменогорска пытался спрыгнуть с крыши 12-этажного дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

В УП сообщили, что сегодня, 6 ноября, около 14:30 сотрудники полиции при патрулировании своих квадратов, введенных в связи с ограничительными мерами, заметили мужчину, который сидел на крыше 12-этажного дома. Патруль незамедлительно передал информацию в Центр оперативного управления. Участковый инспектор полиции капитан полиции Берик Жумагазы побежал в сторону многоэтажки, на крыше которой сидел мужчина. В это время вовремя прибыл ПА «Кыран-47».

Поднявшись на 12 этаж, участковый инспектор заметил, что дверь, которая ведет на крышу, заперта снаружи. Выбив дверь, сотрудники полиции вместе с сотрудником ДЧС вышли на крышу дома и начали уговаривать мужчину от опасного шага. К счастью, его удалось спасти. Оказалось, что мужчина хотел совершить самоубийство из-за жизненных трудностей.