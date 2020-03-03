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С крупной партией марихуаны задержан житель Актюбинской области

3 Марта 2020 22:30
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С крупной партией марихуаны задержан житель Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе с крупной партией марихуаны задержан 22-летний житель города Хромтау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

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1 марта сотрудниками роты патрульной полиции в районе жилого массива «Рауан» в Актобе в ходе патрулирования заметили автомашину Ваз-2107. Водитель, увидев патрульную автомашину, попытался скрыться. Однако автомашина под управлением 22-летнего парня была остановлена.

При осмотре автомашины в багажнике, из сумки пассажира, жителя города Хромтау был изъят пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом.

«Согласно заключению экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством – марихуана, общим весом около 5 килограммов. По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 части 2 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью, Другие государственные органы,
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Автор:

Самал Ендибаева

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