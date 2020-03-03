С крупной партией марихуаны задержан житель Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе с крупной партией марихуаны задержан 22-летний житель города Хромтау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
1 марта сотрудниками роты патрульной полиции в районе жилого массива «Рауан» в Актобе в ходе патрулирования заметили автомашину Ваз-2107. Водитель, увидев патрульную автомашину, попытался скрыться. Однако автомашина под управлением 22-летнего парня была остановлена.
При осмотре автомашины в багажнике, из сумки пассажира, жителя города Хромтау был изъят пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом.
«Согласно заключению экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством – марихуана, общим весом около 5 килограммов. По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 части 2 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
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