С космодрома Байконур стартовал космический грузовик «Прогресс МС-16»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 15 февраля 2021 года в 10 часов 45 минут по времени Нур-Султана состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-16», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прямой эфир с 31 площадки космодрома Байконур, на которой была установлена ракета космического назначения, начался за 50 минут до старта. В течение этого времени телестудия Роскосмоса показала видеосюжеты о подготовке транспортного корабля, интервью с космонавтами и специалистами космической отрасли. Как отметил Михаил Котов, российский космический журналист, особенностью данного запуска будет то, что с прибытием космического грузовика на МКС начнется подготовка к приему российского модуля «Наука».

Директор ФГУП «ЦЭНКИ» Руслан Мухамеджанов в прямом эфире рассказал, что старт будет осуществлен с 31 площадки космодрома, так как №1 площадка – «Гагаринский старт» находится сейчас на реконструкции.

Пуск прошел в штатном режиме, ведущие прямого репортажа сообщили о штатном отделении ступеней ракеты-носителя, на десятой минуте после старта транспортный космический корабль «Прогресс МС-16» был выведен на орбиту спутника Земли.

Как мы сообщали, 12 февраля 2021 года, ракета-носитель «Союз-2.1а» была вывезена и установлена на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур.

Сегодня ранним утром государственная комиссия по итогам готовности к старту приняла решение о заправке ракеты-носителя «Союз-2.1а» компонентами топлива и запуске.

Этим стартом Роскосмос начал пусковую программу 2021 года с космодрома Байконур.

Полет «Прогресс МС-16» к Международной космической станции пройдет по двухсуточной (34-витковой) схеме.