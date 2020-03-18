С контрафактным алкоголем полиция задержала двух жителей Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – У жителей Майского района и города Экибастуз полиция нашла в общей сложности 175 литров алкоголя, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейскими Майского района на автодороге посёлок Ленинский – город Курчатов остановлена автомашина марки «Audi-80» под управлением 57-летнего жителя города Экибастуз. При проверке документов у водителя, полицейские почувствовали из салона резкий запах спирта, - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. - В салоне автомашины сотрудники полиции обнаружили пластиковые бутылки с прозрачной спиртосодержащей жидкостью ёмкостью пять литров каждая в количестве 30 штук без этикеток и акцизных марок».

В этот же день полиция на контрольном пункте «Иртыш» в 16.15 остановила «Nissan Griz» под управлением 51-летнего жителя Актогайского района.

«При проверке автосалона обнаружено пять бутылок ёмкостью по пять литров алкогольной продукции без акцизных марок и сертификата. При этом товарно-накладную бумагу и чек водитель предоставить не смог», - добавили в правоохранительных органах.

Всю алкогольную продукцию изъяли и направили на экспертизу. По фактам нарушения законодательства Казахстана о госрегулировании производства и оборота этилового спирта и алкоголя возбуждены административные производства по статьям 282 («Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции») и 283 («Нарушение правил маркировки (перемаркировки) алкогольной продукции, за исключением виноматериала, пива и пивного напитка, учётно-контрольными марками и табачных изделий акцизными марками») КРКоАП. Проводятся проверки. С начала 2020 года полиция выявила 88 случаев нарушения правил реализации алкогольной продукции.

Фото ДП Павлодарской области.







