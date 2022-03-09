С концертом в честь 8 марта выступил военный оркестр Министерства обороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военный оркестр Министерства обороны выступил с концертом для посетителей столичного торгового центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В Нур-Султане в одном из торговых центров военный оркестр Министерства обороны РК выступил с концертом в честь Международного женского дня 8 марта.

Военный оркестр представил публике джазовые мелодии и попурри известных музыкальных произведений.





Напомним, сегодня в Казахстане отмечается Международный женский день. Он отмечается ежегодно 8 марта в ряде стран мира. Для граждан нашей страны этот день является праздничным и нерабочим. В западных странах 8 марта согласно резолюции ООН отмечен как Международный день борьбы за права женщин и международный мир.