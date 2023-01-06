С конца ноября в Казахстане наблюдался рост заболеваемости КВИ

6 Января 2023, 17:18

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения, Главный государственный санитарный врач РК А. Есмагамбетова прокомментировала эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции в стране, в мире и напомнила о правилах введения ограничительных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По сведениям Главного госсанврача РК в Казахстане эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции остается стабильной. С конца ноября наблюдался рост заболеваемости, в декабре среднесуточное количество заболевших составило до 200 случаев КВИ+ и до 10 случаев КВИ-.

Последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в республике в 100 % случаях выявлена циркуляция варианта Омикрон COVID-19.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации республика и все регионы находятся в зеленой зоне. По республике и в 19 регионах за исключением Павлодарской области показатель распространенности инфекции (R) ниже единицы.

Вместе с тем, А. Есмагамбетова рекомендовала своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться, использовать маски в местах массового скопления населения, ограничить посещение мест массового скопления людей, использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук.

В заключение комментариев: «Учитывая множество запросов СМИ о введении дополнительных ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в стране и мире, в Казахстане введение каких-либо ограничительных мер, как при въезде в страну, так и при выезде в любые страны мира, в том числе в КНР, не планируется», - отметила Главный госсанврач РК.