С кого будут брать плату за повышенные акцизы на рынке нефтепродуктов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С кого будут брать плату за повышенные акцизы на рынке нефтепродуктов, рассказал первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в СЦК журналисты задали вопрос: «Акцизы на дизтопливо и бензин повысятся в апреле. При этом розничные цены на топливо зафиксированы с января на 180 календарных дней. Кто понесет убытки в этой ситуации: крупные АЗС, нефтяные компании или ресурсовладельцы?»

На что первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК ответил, что предлагается определить и зафиксировать оптовые цены на нефтепродукты, а акциз предлагается взымать за счет оптовых поставщиков, а не розницы.

«В целом анализ рынка показал низкую доходность розничных сетей, что не превышает 5 %. В связи с тем, что ограничивается доступ к ресурсам компании оптовым поставщикам, реализуются нефтепродукты через непродуктивных посредников — все это вынуждает мелкие розничные сети уходить с рынка. Остаются крупные сети в крупных городах. Мы предлагаем в рамках проводимой работы по демонополизации рынка нефти и нефтепродуктов увеличение биржевых торгов, исключение непродуктивных посредников, отмену ценовых ограничений в том числе для розницы», - добавил Рустам Ахметов.