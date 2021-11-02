С кем встретятся казахстанцы в четвертьфинале ЧМ по боксу
В этом году спортсмены определят сильнейших между собой в 13 весовых категориях. Команда Казахстана участвует в чемпионате мира полным составом. В результате, десять боксёров смогли пробиться до четвертьфинала.
В соответствии с правилами бокса, в сегодняшних поединках победители автоматически становятся призерами чемпионата мира. Спортсмен, получивший путевку в полуфинал, также оформляет и бронзовую медаль.
Всего в чемпионате участвовали 510 мастеров кожаных перчаток из 88 стран мира. А до сегодняшнего этапа смогли дойти 104 боксера из 42 стран.
Список казахстанских спортсменов и их соперников в 1/4 финала турнира:
48 кг: Темиртас Жусупов/Нодиржон Мырзахмедов (Узбекистан)
51 кг: СакенБибосынов/Юбергуен Мартинез (Колумбия)
54 кг: Махмуд Сабырхан/Майкл Тринидад (Колумбия)
57 кг: СерикТемиржанов/Эдуард Саввин (Россия)
60 кг: Саматали Тольтаев/Софьян Умиа (Франция)
63,5 кг: Санатали Тольтаев/Риз Линч (Шотландия)
67 кг: Абылайхан Жусупов/Чинзоринг Баттарсухийн (Монголия)
71 кг: Асланбек Шымбергенов/Юрий Захареев (Украина)
75 кг: Нурканат Райыс/Сальваторе Кавалларо (Италия)
80 кг: Нурбек Оралбай/ Владимир Мирончиков (Сербия)