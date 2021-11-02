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    14:38, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    С кем встретятся казахстанцы в четвертьфинале ЧМ по боксу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 2 ноября, на чемпионате мира по боксу состоятся четвертьфинальные поединки. На ринг мирового первенства в столице Сербии Белграде выйдут 10 казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В этом году спортсмены определят сильнейших между собой в 13 весовых категориях. Команда Казахстана участвует в чемпионате мира полным составом. В результате, десять боксёров смогли пробиться до четвертьфинала.

    В соответствии с правилами бокса, в сегодняшних поединках победители автоматически становятся призерами чемпионата мира. Спортсмен, получивший путевку в полуфинал, также оформляет и бронзовую медаль.

    Всего в чемпионате участвовали 510 мастеров кожаных перчаток из 88 стран мира. А до сегодняшнего этапа смогли дойти 104 боксера из 42 стран.

    Список казахстанских спортсменов и их соперников в 1/4 финала турнира:

    48 кг: Темиртас Жусупов/Нодиржон Мырзахмедов (Узбекистан)

    51 кг: СакенБибосынов/Юбергуен Мартинез (Колумбия)

    54 кг: Махмуд Сабырхан/Майкл Тринидад (Колумбия)

    57 кг: СерикТемиржанов/Эдуард Саввин (Россия)

    60 кг: Саматали Тольтаев/Софьян Умиа (Франция)

    63,5 кг: Санатали Тольтаев/Риз Линч (Шотландия)

    67 кг: Абылайхан Жусупов/Чинзоринг Баттарсухийн (Монголия)

    71 кг: Асланбек Шымбергенов/Юрий Захареев (Украина)

    75 кг: Нурканат Райыс/Сальваторе Кавалларо (Италия)

    80 кг: Нурбек Оралбай/ Владимир Мирончиков (Сербия)


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