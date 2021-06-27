14:32, 27 Июнь 2021 | GMT +6
С кем сыграют казахстанцы в первом раунде парного разряда на Уимблдоне
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Определились первые соперники казахстанских теннисистов в первом раунде парного разряда на Уимблдоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Женщины
Галина Воскобоева (Казахстан)/Виталия Дьяченко (Россия) - Се (Тайвань)/Элизе Мертенс (Бельгия)
Зарина Дияс (Казахстан)/Арина Родионова (Австралия) - Тимея Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция)
Елена Рыбакина (Казахстан)/Анастасия Павлюченкова (Россия) - Вероника Кудерметова (Россия)/Елена Веснина (Россия)
Юлия Путинцева (Казахстан)/Анна Калинская (Россия) - Саманта Стосур (Австралия)/Вандевеге (США)
Мужчины
Александр Бублик (Казахстан)/Александр Недовесов (Казахстан) - Маннарино (Франция)/Пабло Куэвас (Уругвай)
Андрей Голубев (Казахстан)/Хасе (Нидерланды) - Марсело Демолинер (Бразилия)/Сантьяго Гонсалес (Мексика)