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    14:32, 27 Июнь 2021 | GMT +6

    С кем сыграют казахстанцы в первом раунде парного разряда на Уимблдоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Определились первые соперники казахстанских теннисистов в первом раунде парного разряда на Уимблдоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Женщины

    Галина Воскобоева (Казахстан)/Виталия Дьяченко (Россия) - Се (Тайвань)/Элизе Мертенс (Бельгия)

    Зарина Дияс (Казахстан)/Арина Родионова (Австралия) - Тимея Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция)

    Елена Рыбакина (Казахстан)/Анастасия Павлюченкова (Россия) - Вероника Кудерметова (Россия)/Елена Веснина (Россия)

    Юлия Путинцева (Казахстан)/Анна Калинская (Россия) - Саманта Стосур (Австралия)/Вандевеге (США)

    Мужчины

    Александр Бублик (Казахстан)/Александр Недовесов (Казахстан) - Маннарино (Франция)/Пабло Куэвас (Уругвай)

    Андрей Голубев (Казахстан)/Хасе (Нидерланды) - Марсело Демолинер (Бразилия)/Сантьяго Гонсалес (Мексика)


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