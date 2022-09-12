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    14:51, 12 Сентябрь 2022 | GMT +6

    С кем сыграют казахстанцы в квалификации личного разряда на WTT Contender Almaty

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Определились соперники казахстанцев в квалификации личного разряда международного турнира WTT Сontender Almaty, который пройдёт в алматинском Центре настольного тенниса ADD с 13 по 18 сентября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Искандер Харки - Людовик Гомбош (США)

    Владислав Захаров - Аззам Алим (Саудовская Аравия)

    Ирисбек Артукметов - Лю Йебо (Китай)

    Дастан Кенжигулов - Джит Чандра (Индия)

    Бакдаулет Акимали - Эрик Райтер (оба Казахстан)

    Сагантай Курмамбаев - Никита Панов (Узбекистан)

    Алсу Сапарова - Зан Сяотун (Китай)

    Жанерке Кошкумбаева - Аружан Камалова (Узбекистан)

    Арай Ашкеева - Вивьен Шольц (Люксембург)

    Ангелина Романовская - Айя Алимбаева (обе Казахстан)

    Гулчехра Хусейнова - Розалина Хаджиева (Узбекистан)

    Анель Бахыт - Александра Смирнова (обе Казахстан)


    Фото: olympic.kz



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    Спорт Теннис
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