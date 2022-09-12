14:51, 12 Сентябрь 2022 | GMT +6
С кем сыграют казахстанцы в квалификации личного разряда на WTT Contender Almaty
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Определились соперники казахстанцев в квалификации личного разряда международного турнира WTT Сontender Almaty, который пройдёт в алматинском Центре настольного тенниса ADD с 13 по 18 сентября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Искандер Харки - Людовик Гомбош (США)
Владислав Захаров - Аззам Алим (Саудовская Аравия)
Ирисбек Артукметов - Лю Йебо (Китай)
Дастан Кенжигулов - Джит Чандра (Индия)
Бакдаулет Акимали - Эрик Райтер (оба Казахстан)
Сагантай Курмамбаев - Никита Панов (Узбекистан)
Алсу Сапарова - Зан Сяотун (Китай)
Жанерке Кошкумбаева - Аружан Камалова (Узбекистан)
Арай Ашкеева - Вивьен Шольц (Люксембург)
Ангелина Романовская - Айя Алимбаева (обе Казахстан)
Гулчехра Хусейнова - Розалина Хаджиева (Узбекистан)
Анель Бахыт - Александра Смирнова (обе Казахстан)
Фото: olympic.kz