С кем сыграют казахстанцы в квалификации личного разряда на WTT Contender Almaty

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Определились соперники казахстанцев в квалификации личного разряда международного турнира WTT Сontender Almaty, который пройдёт в алматинском Центре настольного тенниса ADD с 13 по 18 сентября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Искандер Харки - Людовик Гомбош (США)

Владислав Захаров - Аззам Алим (Саудовская Аравия)

Ирисбек Артукметов - Лю Йебо (Китай)

Дастан Кенжигулов - Джит Чандра (Индия)

Бакдаулет Акимали - Эрик Райтер (оба Казахстан)

Сагантай Курмамбаев - Никита Панов (Узбекистан)

Алсу Сапарова - Зан Сяотун (Китай)

Жанерке Кошкумбаева - Аружан Камалова (Узбекистан)

Арай Ашкеева - Вивьен Шольц (Люксембург)

Ангелина Романовская - Айя Алимбаева (обе Казахстан)

Гулчехра Хусейнова - Розалина Хаджиева (Узбекистан)

Анель Бахыт - Александра Смирнова (обе Казахстан)













Фото: olympic.kz