С кем сыграет сборная Казахстана в матчах за выживание на МЧМ-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В серии игр за сохранение прописки в элитном дивизионе молодёжного чемпионата мира сборная Казахстана встретится либо с Германией, либо с Россией, либо с Чехией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

После 3 матчей предварительного этапа Германия и Россия набрали по 3 очка, у Чехии 4 очка. В турнирной таблице группы «B» чехи занимают третье место, россияне — четвёртое, немцы — пятое. Окончательное положение команд определится по итогам игр Канада — Чехия и Россия — Германия.

Отметим, матчи релегейшн раунда пройдут в Остраве. Первая встреча состоится 2 января, вторая — 4 января, при необходимости третья — 5 января. Серия будет продолжаться до двух побед одной из команд.