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С кем сыграет Елена Рыбакина на турнире в Истборне

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
26 Июня 2023, 04:07
С кем сыграет Елена Рыбакина на турнире в Истборне Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стала известна первая соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (3-е место в рейтинге WTA) на турнире в Истборне. Она сыграет с китаянкой Ван Сиюй (75-е место), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В первом круге Елена Рыбакина сыграет с Ван Сиюй. Спортсменки встречались между собой один раз - на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) в 2021 году: тогда казахстанка одержала победу в двух сетах - 6:4, 6:4.

Турнир пройдет с 25 июня по 1 июля.

Напомним, Елена Рыбакина является главным фаворитом турнира в Истборне - она посеяна под первым номером. Впереди первую ракетку Казахстана ждет Уимблдон, который пройдет с 3 по 16 июля, где она будет защищать свой титул.


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