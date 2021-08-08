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С кем сразятся казахстанские волейболисты на чемпионате Азии в Таиланде

8 Августа 2021 11:53
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С кем сразятся казахстанские волейболисты на чемпионате Азии в Таиланде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Клубный чемпионат Азии по волейболу пройдет в Накхонпатхоме (Таиланд): с 1 по 7 октября среди женских команд и с 8 по 15 октября среди мужских команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Казахстан в азиатском турнире представят три команды - женские «Алтай» из Усть-Каменогорска и «Жетысу» из Талдыкоргана, а также мужская «Буревестник» из Алматы.

Семь женских команд-участниц организаторы поделили на две группы.

В группу «А» попал «Жетысу» (Казахстан-2) наряду с филиппинским клубом «ПВЛ» (Филиппины-2) и хозяевами турнира «Накхонратчасима Qmin C» (Таиланд-2).

В группе «B» противницами действующего чемпиона Казахстана «Алтая» станут филиппинская команда «Ребиско» (Филиппины-1), иранский «Сайпа» и тайский клуб «Суприм Чонбури» (Таиланд-1).

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В клубном чемпионате Азии 2021 года среди мужчин участвуют 10 команд.

Первую пятёрку представят казахстанский клуб «Буревестник», «CEB Спортс Клуб» из Шри-Ланки, «Казма Спорт Клуб» из Кувейта, «Саус Газ Клуб» из Ирака и тайская дружина «»Накхонратчасима Qmin C« (Таиланд-1)».

Группу «B» составят иранский клуб «Сиржан Фоулад», катарский «Аль-Араби Спортс Клуб», филиппинская команда «Ребиско», узбекистанский «АГМК» и хозяева турнира тайский «Даймонд Фуд» (Таиланд-2).

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