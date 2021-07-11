Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

С кем сразятся казахстанские боксеры на Олимпиаде в Токио

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Июля 2021, 18:44
С кем сразятся казахстанские боксеры на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских Играх в Токио в составе сборной Узбекистана, которая является самым принципиальным и главным соперником боксеров Казахстана, должны будут выступить 11 спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В боксе от Узбекистана на Олимпиаде-2020 выступят 8 мужчин и 3 женщины.

Состав сборной Узбекистана по боксу:

До 57 килограммов: Миразизбек Мирзахалилов

До 63 килограммов: Элнур Абдураимов

До 69 килограммов: Бобоусмон Батуров

До 75 килограммов: Фанат Каҳрамонов

До 81 килограммов: Дилшод Рузметов

До 91 килограммов: Санжар Турсунов

Свыше 91 килограмма: Баходир Жалолов

До 51 килограммов: Турсуной Рахимова

До 60 килограммов: Райхона Кодирова

До 69 килограммов: Шахноза Юнусова.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио пройдут без зарубежных зрителей.

Ранее генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета РК Андрей Крюков поделился мнением о том, в каких видах спорта Казахстан возможно возьмет медали в предстоящих Олимпийских играх в Токио.


Спорт   Олимпиада   Япония   Бокс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии