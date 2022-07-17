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С кем могут сыграть казахстанские клубы в третьем раунде Лиги Конференций УЕФА
17 Июля 2022 17:44

С кем могут сыграть казахстанские клубы в третьем раунде Лиги Конференций УЕФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичная «Астана», петропавловский «Кызыл-Жар» и алматинский «Кайрат» узнали своих потенциальных соперников в третьем отборочном раунде Лиги Конференций УЕФА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Астана», которая во втором раунде сыграет с польским «Ракувом», в случае прохода в следующий круг имеет шанс встретиться с одним из победителей следующих пар:

— «Спартак» Трнава (Словакия)/ «Ньютаун» (Уэльс);
— «Брейдаблик» (Исландия)/ «Будучност» (Черногория);
— «Мотеруэлл» (Шотландия) / «Слайго Роверс» (Ирландия);
— АИК (Швеция)/ «Ворскла» (Украина).
«Кызыл-Жар» во втором раунде Лиги Конференции сыграет против «Осиека» из Хорватии, а в третьем круге его потенциальными оппонентами являются:
— «Зиря» (Азербайджан) / «Маккаби» Тель-Авив (Израиль);
— «Ботев» (Болгария) / АПОЭЛ (Кипр);
— «Сабуртало» (Грузия) / ФКСБ (Румыния);
— «Жил Висенте» (Португалия);
— «Вольфсбергер» (Австрия).
«Кайрат», которому предстоит во втором круге встретиться с венгерской «Кишвардой», в случае успеха будет противостоять одной из следующих команд:
— «Твенте» (Нидерланды);
— «Молде» (Норвегия) / «Эльфсборг» (Швеция);
— «Рапид» (Австрия) / «Лехия» (Польша);
— «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) / «Динамо» Минск (Беларусь);
— «Левски» (Болгария) / ПАОК (Греция).
В Лиге Конференций также выступает костанайский «Тобол» — он идет в турнире по Пути чемпионов. Во втором раунде подопечные Милана Милановича сыграют с гибралтарским «Линкольн Ред Импс».



Фото: www.sports.kz


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