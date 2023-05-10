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С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023

Редактор:  
Ринат Дусумов
10 Мая 2023, 03:33
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023 Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны соперники казахстанских боксеров в 1/4 финала чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Санжар Ташкенбай (48 кг) встретится и сразится с Кадзумой Аратаке — двукратным серебряным призером чемпионата Азии и пятикратным чемпионом Японии.

Махмуд Сабырхан (54 кг) встретится с боксером из Ганы Мохаммедом Амаду.

Серик Темиржанов (57 кг) проведет бой с чемпионом Кубы Сайделем Ортой.

Дулат Бекбауов (67 кг) выйдет в ринг с молодым мексиканским боксером Мигелем Анхелем Мартинесом, который выигрывал престижный кубок «Золотой пояс».

Соперником капитана сборной Казахстана Асланбека Шымбергенова (71 кг) будет француз Макан Траоре, который сотворил сенсацию, выбив из турнира действующего чемпиона мира японца Севона Окадзаву.

Нурбек Оралбай (80 кг) померится силами с иорданцем Хуссейном Эйшаишем Ишайшем, который является действующим чемпионом Азии, а также трижды выигрывал «бронзу» на континентальном первенстве.

Камшыбек Кункабаев (+92 кг) в «эль-класико» будет драться со своим главным соперником — узбекистанцем Баходиром Джалоловым, который является олимпийским чемпионом, чемпионом мира и трехкратным чемпионом Азии.


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