РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:01, 24 Март 2023 | GMT +6

    С кем казахстанки будут биться за «золото» ЧМ-2023 по боксу

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан будет представлен двумя спортсменками в финале женского чемпионата мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В весовой категории до 57 килограммов Карина Ибрагимова сразится с итальянской боксершей Тестой Ирмой. Она является бронзовым призером Олимпиады-2020, серебряным призером ЧМ-2022 и чемпионкой Европы 2019 года.

    В весовой категории свыше 81 килограмма Ляззат Кунгейбаева встретится с марокканкой Марди Хадиджа, которая является двукратным призером чемпионата мира («серебро» — в 2022 году, «бронза» — в 2019-м), чемпионкой Африки-2022 и чемпионкой Африканских игр 2019 года.


    Теги:
    Бокс Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    «Барыс» в четвертый раз за сезон проиграл «Сибири»
    Сегодня, 19:19
    Перезагрузка тяжелой атлетики Казахстана. На помост Азиады выходят молодые спортсмены
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!