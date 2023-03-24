С кем казахстанки будут биться за «золото» ЧМ-2023 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан будет представлен двумя спортсменками в финале женского чемпионата мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 57 килограммов Карина Ибрагимова сразится с итальянской боксершей Тестой Ирмой. Она является бронзовым призером Олимпиады-2020, серебряным призером ЧМ-2022 и чемпионкой Европы 2019 года.

В весовой категории свыше 81 килограмма Ляззат Кунгейбаева встретится с марокканкой Марди Хадиджа, которая является двукратным призером чемпионата мира («серебро» — в 2022 году, «бронза» — в 2019-м), чемпионкой Африки-2022 и чемпионкой Африканских игр 2019 года.