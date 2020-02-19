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С кем и когда сыграют «Сарыарка» и «Торпедо» в первом раунде плей-офф ВХЛ
19 Февраля 2020 07:39
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны соперники карагандинской «Сарыарки» и усть-каменогорского «Торпедо» в первом раунде плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и даты матчей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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«Сарыарка» встретится с санкт-петербургским клубом «СКА-Нева». Серия до четырех побед начнется в Санкт-Петербурге — команды сыграют там 23 и 24 февраля, после чего проведут два матча в Караганде — 27 и 28 февраля.
Соперником «Торпедо» станет московская «Звезда». Первый и второй матчи состоятся в 22 и 23 февраля в Москве, третий и четвертый — 26 и 27 февраля в Усть-Каменогорске.
Если команды не сумеют выявить победителя в четырех матчах, даты дальнейших игр будут объявлены позднее.
Ключевые слова: Спорт,
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