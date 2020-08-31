С кем и когда сыграют «Астана», «Кайрат» и «Кайсар» во втором раунде отбора Лиги Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определились соперники «Астаны», «Кайрата» и «Кайсара» по второму отборочному раунду Лиги Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Астана» примет черногорскую «Будучность», «Кайрат» на выезде сыграет с победителем пары «Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Железничар» (Босния и Герцеговина), а «Кайсар» дома встретится с кипрским АПОЭЛом. Все матчи пройдут 17 сентября.

Напомним, «Астана» попала во второй раунд Лиги Европы, вылетев в первом в Лиге Чемпионов — от белорусского «Динамо-Брест» (3:6). «Кайрат» же в первом раунде ЛЕ разгромил армянский «Ноа» (4:1). Для «Кайсара» это будет первая игра в еврокубках — он начнет выступление сразу со второго раунда, поскольку стал обладателем Кубка Казахстана.





