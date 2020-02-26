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С кем и когда «Барыс» сыграет в первом раунде плей-офф КХЛ

26 Февраля 2020 23:00
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С кем и когда «Барыс» сыграет в первом раунде плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги, пишет Sports.kz.

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По его итогам казахстанская команда набрала 84 очка, одержав 31 победу в основное время, шесть в овертайме и одну в серии буллитов. Этот результат позволил подопечным Андрея Скабелки досрочно занять второе место Восточной конференции и второй год подряд выиграть дивизион Чернышева.

Таким образом, в первом раунде плей-офф турнира казахстанскому клубу предстоит сыграть с магнитогорским «Металлургом». Это противостояние начнется двумя поединками в Нур-Султане 1 и 3 марта, а может вернуться в него 9 и 13 числа, в свою очередь в Магнитогорске клубы сыграют 5, 7 и 11-го.





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Ключевые слова: Спорт,
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