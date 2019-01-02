С кем Головкину не стоит драться в 2019 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист Boxingnews24.com Майк Смит считает, что казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (38-1-1, 34 КО) не нужен бой с чемпионом мира в среднем весе по версии WBO американцем Деметриусом Андраде (26-0, 16 КО), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Это плохой вариант для Головкина. Андраде - высокий левша, который любит много двигаться. В конечном счете Головкин может весь вечер гоняться за ним по рингу, как это было в поединке с Джейкобсом. Это будет скучный бой: GGG будет преследовать парня, а тот будет всё портить», - пишет Смит.

Напомним, свой последний бой Головкин провел в сентябре - он проиграл решением большинства мексиканцу Саулю Альваресу (51-1-2, 34 КО). Геннадий вернется на ринг весной, однако его соперник пока неизвестен.