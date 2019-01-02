-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:55 268
-
вчера 23:42 248
-
вчера 23:35 284
-
вчера 23:13 293
-
вчера 23:00 385
-
вчера 22:06 300
-
вчера 21:17 297
-
-
вчера 19:19 318
-
вчера 18:41 5950
-
-
-
вчера 16:53 386
-
вчера 16:00 531
-
вчера 15:41 1125
-
вчера 15:17 7625
-
-
-
-
вчера 13:00 593
-
вчера 12:41 1094
-
-
вчера 12:14 2502
-
вчера 11:46 337
С кем Головкину не стоит драться в 2019 году
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист Boxingnews24.com Майк Смит считает, что казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (38-1-1, 34 КО) не нужен бой с чемпионом мира в среднем весе по версии WBO американцем Деметриусом Андраде (26-0, 16 КО), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
«Это плохой вариант для Головкина. Андраде - высокий левша, который любит много двигаться. В конечном счете Головкин может весь вечер гоняться за ним по рингу, как это было в поединке с Джейкобсом. Это будет скучный бой: GGG будет преследовать парня, а тот будет всё портить», - пишет Смит.
Напомним, свой последний бой Головкин провел в сентябре - он проиграл решением большинства мексиканцу Саулю Альваресу (51-1-2, 34 КО). Геннадий вернется на ринг весной, однако его соперник пока неизвестен.
- Сколько в Казахстане профессиональных боксеров
- Назначен новый главный тренер «Тобола»
- Сборная Казахстана проиграла Швеции на молодежном чемпионате мира
- Первый спортклуб появился в отдаленном селе Павлодарской области
- Флэшмоб «2019 ударов» в канун Нового года провели акмолинские каратисты
- Известные казахстанские спортсмены поздравили соотечественников с Новым годом
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана