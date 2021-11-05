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    11:44, 05 Ноябрь 2021 | GMT +6

    С каждым годом казахоязычный интернет-контент  увеличивается – Аида Балаева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С каждым годом количество интернет-платформы на казахском языке увеличивается. Об этом заявила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, открывая QazForum 2021, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние два года создано новых 46 сайтов. В информационной политике на сегодня приоритетом является развитие онлайн-контента и поэтому с каждым годом мы видим, что данная работа ведется все динамичнее», - сказала Аида Балаева.

    Министр добавила, что развитие казахоязычного онлайн-контента связано с увеличением спроса.

    «Здесь мы должны думать не только о количестве, но и о качестве», - подчеркнула Аида Балаева.

    Ранее глава МИОР сообщила, каков на сегодня объем казахоязычного контента в интернете.

    По ее информации, в сфере СМИ на сегодняшний день казахоязычный онлайн-контент составляет - 78%, из них телеканалы - 79,2%, периодические издания - 84,5%, интернет – ресурсы - 59, 81%.

    Теги:
    Аида Балаева Интернет СМИ
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