С каждым годом казахоязычный интернет-контент  увеличивается – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С каждым годом количество интернет-платформы на казахском языке увеличивается. Об этом заявила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, открывая QazForum 2021, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние два года создано новых 46 сайтов. В информационной политике на сегодня приоритетом является развитие онлайн-контента и поэтому с каждым годом мы видим, что данная работа ведется все динамичнее», - сказала Аида Балаева.

Министр добавила, что развитие казахоязычного онлайн-контента связано с увеличением спроса.

«Здесь мы должны думать не только о количестве, но и о качестве», - подчеркнула Аида Балаева.

Ранее глава МИОР сообщила, каков на сегодня объем казахоязычного контента в интернете.

По ее информации, в сфере СМИ на сегодняшний день казахоязычный онлайн-контент составляет - 78%, из них телеканалы - 79,2%, периодические издания - 84,5%, интернет – ресурсы - 59, 81%.