С казахстанскими студентами в Ухане поддерживается ежедневная связь - МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Ухань (КНР) находятся 98 казахстанских студентов. Об этом сообщил журналистам вице-министр образования и науки РК Мирас Даулеенов в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Ухань находятся 98 казахстанских студентов. Они находятся в кампусе, который отдален от центра города. Тем не менее, как вы знаете, город находится в карантинном режиме. Лично я вхожу в состав правительственной межведомственной группы под руководством заместителя Премьер-Министра Бердибека Сапарбаева. Вчера было первое заседание этой группы, в рамках которого мы приняли меры по реагированию на ту ситуацию, которая сложилась в Китае. Во-первых, что касается казахстанских студентов. Министерством образования и лично мной сейчас поддерживается контакт с теми студентами, которые находятся в Китае. Некоторые из них выражают желание вернуться в Казахстан, и как только Правительство Китая даст разрешение на вывоз наших граждан, находящихся в Китае, Правительством будут приняты соответствующие меры. Вчера на заседании межведомственной рабочей группы прорабатывался вопрос о том, что одна из авиакомпаний Казахстана готова предоставить соответствующий борт для вывоза казахстанских студентов с территории Китая», – сказал М. Дауленов.

По его словам, Министерством здравоохранения принимаются меры по помещению указанных студентов в карантин в случае возвращения их в Казахстан. Кроме того, Минобразования работает с коллегами в КНР на предмет того, чтобы для казахстанцев, обучающихся в Китае и находящихся в Казахстане, которые сейчас не имеют возможности выехать в Китай для продолжения обучения, не образовалась академическая задолженность. Для этого МОН РК просит продлить для этих студентов каникулы.

Всего в городе Ухань обучается около 400 казахстанцев. Большинство из них находятся в Казахстане, в связи с каникулами.

Вице-министр также отметил, что большинство казахстанских студентов в городе Ухань проживают в общежитии для иностранных студентов, держатся вместе и поддерживают друг друга. С наиболее активными из них поддерживается ежедневная связь, они сообщают о наличии масок, продуктов питания. В случае необходимости Минобразования и другие госорганы готовы оказать им поддержку. Со студентами поддерживает связь Посольство РК в КНР.

Также М. Дауленов сообщил, что студенты, с которыми поддерживается связь, отрицают свою причастность к видеозаписям, распространяемым в социальных сетях.