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С карниза подъезда сняли мальчика акмолинские спасатели

10 Ноября 2020 03:00
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С карниза подъезда сняли мальчика акмолинские спасатели

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские спасатели помогли спуститься с карниза дома 12-летнему ребенку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео спасения мальчика размещено на сайте ДЧС Акмолинской области.

По информации ведомства, спасателям поступило телефонное сообщение о том, что ребенок не может спуститься с карниза подъезда. На место происшествия отправились сразу восемь спасателей и одна единица техники.

«По прибытии стало известно, что ребенок полез на карниз за мячом и не смог спуститься. Чтобы избежать травм, мальчика спустили с карниза при помощи спасательной веревки», - отметили в ведомстве.

Сотрудники ДЧС региона обратились к акмолинцам с просьбой не оставлять детей без присмотра.


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#Акмолинская область   #Происшествия   #Другие государственные органы  
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Автор:

Оксана Матасова

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