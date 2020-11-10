С карниза подъезда сняли мальчика акмолинские спасатели

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские спасатели помогли спуститься с карниза дома 12-летнему ребенку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео спасения мальчика размещено на сайте ДЧС Акмолинской области.

По информации ведомства, спасателям поступило телефонное сообщение о том, что ребенок не может спуститься с карниза подъезда. На место происшествия отправились сразу восемь спасателей и одна единица техники.

«По прибытии стало известно, что ребенок полез на карниз за мячом и не смог спуститься. Чтобы избежать травм, мальчика спустили с карниза при помощи спасательной веревки», - отметили в ведомстве.

Сотрудники ДЧС региона обратились к акмолинцам с просьбой не оставлять детей без присмотра.