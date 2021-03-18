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    18:31, 17 Март 2021 | GMT +6

    С какими зарубежными производителями вакцин Казахстан ведет переговоры

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С какими зарубежными производителями вакцин Казахстан ведет переговоры и почему нет активных переговоров по AstraZenecа? На эти вопросы ответил заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Нурлыбек Асылбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По AstraZeneca переговоры были. Однако я бы сказал, что по этому вопросу таких активных переговоров пока не было. На сегодняшний день, вы знаете о ситуации, все мы прослеживаем СМИ. Вопрос актуальный по вакцинации. С учетом того, что некоторые страны, европейские страны, пока приостанавливают вакцинацию, мы в этом вопросе не слишком проявляем активность. Мы ведем переговоры больше по тем препаратам, у которых меньше побочных проявлений», - сказал Нурлыбек Асылбеков.

    Он также отметил, что переговоры ведутся по нескольким вакцинам: Pfizer, Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson.

    «До этого мы говорили об этом. Но я бы сказал, что переговоры ведутся в конфиденциальном порядке. По точной доставке, ценам будет отдельная информация», - заверил заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Нурлыбек Асылбеков.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Астана Международная деятельность Минздрав РК
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