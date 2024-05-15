С какими вопросами чаще всего обращаются казахстанцы в Конституционный Суд?

С начала текущего года в адрес Конституционного Суда от граждан РК поступило 1 452 обращения. Пять ключевых тем составили 76% от общего числа обращений, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Конституционного Суда РК.

В 29% (425) обращений граждане просили признать НПА или его отдельные положения неконституционными, проверить их на соответствие Конституции. Этот вопрос относится к компетенции органа конституционного контроля.

Остальные вопросы в топ-5 вне компетенции Конституционного Суда.

22% (314) обращений касались несогласия с решениями судов общей юрисдикции. Заявители просили отмены, проверки и пересмотра судебных актов.

14% (208) обращений содержали запросы о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство.

92 (6%) обращения касались желания граждан провести личный прием с судьями Конституционного Суда.

В 66 (5%) обращениях заявители просили разъяснить нормы действующего законодательства.

На все поставленные в обращениях вопросы, включая не относящиеся к компетенции Конституционного Суда, даны исчерпывающие разъяснения.

Стоит отметить, что разъяснительная работа с гражданами по порядку обращения в орган конституционного контроля проводится как оффлайн, так и в онлайн режиме.