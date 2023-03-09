С какими вопросами обращаются жители СКО к уполномоченному по правам человека

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Представитель уполномоченного по правам человека по Северо-Казахстанской области Жанат Жумабаев на брифинге рассказал, что с момента передачи полномочий по самостоятельному рассмотрению заявлений в представительство омбудсмена поступило 25 обращений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Ж.Жумабаева, североказахстанцы задавали вопросы по применению условно досрочного освобождения, несогласию с судебными актами, трудовому и миграционному законодательству, незаконному увольнению, земельным отношениям, действиям сотрудников полиции, социальной помощи.

«Проведен мониторинг медико-социальных учреждений по вопросам оказания специальных социальных услуг, соблюдения законных прав и интересов получателей услуг. Отсутствует механизм наполнения и актуализации данных на информационном портале «Интерактивная карта доступности». В помещениях низкая температура, отсутствует ремонт. Внесли рекомендации по установлению видеокамер, снижению и профилактике случаев травматизма и конфликтов получателей услуг между собой», - проинформировал Ж.Жумабаев.

Представитель уполномоченного по правам человека ознакомился с условиями содержания спецконтингента и провел прием осужденных в нескольких учреждениях уголовно-исполнительной системы региона.

«Большинство вопросов касались условно-досрочного освобождения, неуплаты процессуальных издержек и возмещение материального вреда. Прием осужденных граждан является важной частью комплексной работы. Он позволяет выявить системные проблемы в пенитенциарной системе. Поднимаемые вопросы анализируются для принятия дальнейших мер по обеспечению прав лиц, содержащихся в закрытых учреждениях» - добавил Ж.Жумабаев.