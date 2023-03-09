РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:55, 09 Март 2023 | GMT +6

    С какими вопросами обращаются жители СКО к уполномоченному по правам человека

    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Представитель уполномоченного по правам человека по Северо-Казахстанской области Жанат Жумабаев на брифинге рассказал, что с момента передачи полномочий по самостоятельному рассмотрению заявлений в представительство омбудсмена поступило 25 обращений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Ж.Жумабаева, североказахстанцы задавали вопросы по применению условно досрочного освобождения, несогласию с судебными актами, трудовому и миграционному законодательству, незаконному увольнению, земельным отношениям, действиям сотрудников полиции, социальной помощи.

    «Проведен мониторинг медико-социальных учреждений по вопросам оказания специальных социальных услуг, соблюдения законных прав и интересов получателей услуг. Отсутствует механизм наполнения и актуализации данных на информационном портале «Интерактивная карта доступности». В помещениях низкая температура, отсутствует ремонт. Внесли рекомендации по установлению видеокамер, снижению и профилактике случаев травматизма и конфликтов получателей услуг между собой», - проинформировал Ж.Жумабаев.

    Представитель уполномоченного по правам человека ознакомился с условиями содержания спецконтингента и провел прием осужденных в нескольких учреждениях уголовно-исполнительной системы региона.

    «Большинство вопросов касались условно-досрочного освобождения, неуплаты процессуальных издержек и возмещение материального вреда. Прием осужденных граждан является важной частью комплексной работы. Он позволяет выявить системные проблемы в пенитенциарной системе. Поднимаемые вопросы анализируются для принятия дальнейших мер по обеспечению прав лиц, содержащихся в закрытых учреждениях» - добавил Ж.Жумабаев.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Права человека
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!