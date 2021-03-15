С какими вопросами наиболее часто обращаются в госорганы жители Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в 2020 году в местные исполнительные органы поступило 6 354 письменных обращения, из них 4 944 - от физических лиц и 1410 - от юридических лиц. Это на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (6547), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализ обращений, поступающих в местные исполнительные органы, позволяет выделить наиболее актуальные проблемы и вопросы, интересующие население области. Это предоставление земельных участков и земельные споры – 462. Социальная сфера (в основном предоставление жилья, выплата пособий, предоставление материальной помощи, рефинансирование проблемных кредитов, трудоустройство, образование, здравоохранение) – 318. Проблемные вопросы жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения – 169. А также вопросы получения разрешения на въезд и выезд в Атыраускую область в условиях режима карантина.

Из общего числа поступивших обращений положительное решение нашли 560 обращений, в том числе по земельным вопросам 145 заявлений, по вопросам занятости и социальной помощи – 137, жилищно-коммунального хозяйства — 12, противокоронавирусных мероприятий – 23, регистрации актов гражданского состояния – 79, здравоохранения – 26, сельского хозяйства – 7, образования – 20, строительства – 25, трудовых отношений – 72, по другим вопросам – 14. По 5 794 обращениям даны разъяснения в рамках действующего законодательства», - проинформировали в пресс-службе областного акимата.

Здесь сообщили, что акимы всех уровней области по личным вопросам приняли 398 граждан, в результате вопросы 68 человек решены положительно, по 330 даны разъяснения в рамках законодательства.