АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С какими вопросами казахстанцы обращаются в Конституционный суд и какая работа проделана с момента создания ведомства в интервью телеканалу Jibek Joly рассказала председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В эфире телеканала Jibek Joly Эльвира Азимова рассказала о роли Конституционного суда.

«Мы работаем в штатном режиме с 1 января этого года, практически пятый месяц. Говорить о том, что цель Конституционного суда – выдавать еженедельно какие-либо решения, это не сама цель. Главный вопрос – проверка конституционности нормативно-правовых актов, начиная с законов и заканчивая не только приказами, но и нормативными постановлениями. Роль Конституционного суда очень важна в контексте правового мониторинга. Мы можем говорить о качестве закона на стадии принятия, но и очень важно помнить о качестве закона на стадии его исполнения и применения, потому что бывают жизненные обстоятельства или изменения в общественных отношениях, определенные социальные, политические события, которые в целом могут показать неактуальность либо необходимость изменения подходов, потому что закон не может быть статичным. В то же время он должен сохранять стабильность, устойчивость в основных подходах», - считает глава Конституционного суда Эльвира Азимова.

Отвечая на вопрос о том, насколько необходимо привлекать к работе экспертов, когда есть судьи, которые могут принимать решение самостоятельно, спикер ответила, что 90% граждан, которые обращаются в Конституционный суд, хотят, чтобы к конституционному производству привлекались ученые, специалисты и это общемировая статистика.

«При разработке Конституционного закона в Конституционном суде принимались во внимание не только рекомендации международных организаций, но и те наработки, которые есть в других странах. Те, кто обращается по вопросам конституционности законов и иных актов, которые уже приняты, действуют. Естественно для них важно услышать альтернативное мнение и было бы логичным услышать его в рамках конституционного производства. Поэтому привлекаются ученые, специалисты. Это нормально. На решение самих судей Конституционного суда никто не может влиять. Они независимы в принятии решений», - отметила Эльвира Азимова.

Глава Конституционного суда также рассказала, по каким вопросам чаще всего обращаются казахстанцы.

«Если исходить из самого мандата Конституционного суда, проверка конституционности законов и иных нормативно-правовых актов, около 25% граждан обращаются по этому вопросу. Все остальные вопросы выходят за пределы компетенций Конституционного суда. Очень много обращений, связанных с истребованием материалов расследования, пересмотром этих дел. Второе – несогласие с приговорами или судебными решениями, пересмотром вынесенных решений и приговоров, вступивших в силу, либо несогласие с государственными органами, которые приняли решение по существу: то есть, не связано с нормативно-правовыми актами. Это индивидуальное решение нормативного характера, которое вынесено по тому или иному вопросу, например, по выделению земельного участка.

Что касается сферы правоотношений, то это и социальные вопросы, и связанные с уголовным правосудием, с гражданскими делами, вопросы в сфере предпринимательства, социальной защиты. Буквально вчера мы рассматривали вопрос, связанный с установлением порядка, рассмотрения судами этой категории дел. Вопросы разные. Естественно, это требует не только наличия ученой степени у самих судей, но и практического опыта работы», - добавила Эльвира Азимова.